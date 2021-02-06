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منوعات

لن تصدق.. طريقة سرية للاحتفاظ بشرائح البيتزا المتبقية داخل العلبة | فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 05:21 ص
بيتزا
بيتزا
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عزة عاطف
قضينا عمرًا كاملًا دون أن نعرف كيفية الاحتفاظ بشرائح البيتزا المتبقية دون الاضطرار إلى حمل العلبة بأكملها من أجل شريحتين.

أذهل أحد مستخدمي TikTok رواد التطبيق بحيلة ذكية لاستخدام علبة البيتزا بطريقة مثالية للحفاظ على الشرائح المتبقية.

وقد تبين أنه يمكنك استخدام العلبة الكرتونية المربعة التي جاءت فيها البيتزا للاحتفاظ ببقيتها، ولن يستغرقك الأمر سوى بضع طيات بسيطة فقط.

نشر المستخدم djblitzwpg فيديو يوضح الطريقة السرية تحت عنوان تساؤلي "كيف قضيت معظم حياتي دون أن أعرف عن هذا؟".

في الفيديو يقوم الشاب بتمزيق النصف العلوي - أو الغطاء - من علبة البيتزا، ويكشف مقطع الفيديو بعد ذلك عن ثقوب صغيرة على شكل مثلث على جانبي العلبة.

يرشد الفيديو إلى القطع الإضافية التي سيتم فصلها عن الصندوق أيضًا، ويمكن بعد ذلك طي الصندوق إلى نصفين فوق نفسه، مع وضع الجوانب ذات الثقوب فيه.

يسمح ذلك بتخزين البيتزا في مكان آمن، مما يوفر المساحة والأطباق، وقد أذهلت الحيلة البسيطة المستخدمين.

كتب أحد الأشخاص: "لم أعرف أبدًا ... لقد كنت دائما أضع البيتزا المتبقية في العلبة بأكملها ... سأجرب هذا في البيتزا التالية".

لا تحتوي كل الصناديق على ثقوب في الجوانب لتخبئة الشرائح المتبقية، فيما يطلق عليه تصميم "الصندوق الذكي".
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