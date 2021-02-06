مصر تسجل 48 حالة وفاة و540 إصابة جديدة بكورونا.. والأمم المتحدة تعلن تشكيل سلطة جديدة في ليبيا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

وزيرة الهجرة المصرية: تفعيل غرفة العمليات لتلقي طلبات العالقين في الخارج الراغبين في العودة إلى مصر

جوتيريش يدعو جميع الأطراف لاحترام الحكومة الليبية الجديدة

السعودية: نتطلع للعمل مع واشنطن لمواجهة التحديات المشتركة

لبنان يعتزم تخفيف قيود الإغلاق المفروضة بسبب كورونا













سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وقالت صحيفة "الوطن" إن وزارة الصحة المصرية أعلنت تسجيل 48 حالة وفاة و540 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى خروج 421 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 131632 حالة.





ونقلت "الأنباء" عن وزير الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، قولها إنه تم فعيل غرفة عمليات الوزارة لتسجيل طلبات المصريين العالقين في الإمارات وسلطنة عمان الراغبين في العودة إلى مصر، لافتة إلى تلقي الوزارة رغبات بالعودة في الوقت الحالي لمصر بسبب عدم تمكنهم من تحمل تكاليف الإقامة في أعقاب إعلان دولة الكويت وقف استقبال المقيمين لمدة أسبوعين مبدئيًا، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.





على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الجريدة" أن مندوبة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، أمس الجمعة، أعلنت فوز القائمة الثالثة في المرحلة الثانية من الجولة الثانية لانتخاب أعضاء السلطة التنفيذية في ليبيا، ليصبح محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة المقبلة.





وأشارت إلى أن القائمة تضم ئيس المجلس الرئاسي محمد يونس المنفي، وعضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وعضو المجلس الرئاسي عبد الله حسين اللافي، ورئيس الحكومة عبد الحميد محمد دبيبة.





وقالت "القبس" إن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، رحب بتشكيل حكومة جديدة مؤقتة في ليبيا ودعا كل الأطراف الليبية والدولية إلى احترام النتيجة.





وأفادت "الراي" بأن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أعرب عن تطلع المملكة العربية السعودية إلى العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة التحديات المشتركة وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.





وأشارت "الوطن" إلى أن حكومة تصريف الأعمال في لبنان أعلنت إنها ستخفف تدريجيا الإغلاق الصارم بسبب فيروس كورونا والذي بدأ سريانه منذ 11 يناير على أربع مراحل مدتها أسبوعان تبدأ من يوم الاثنين.





دوليًا، ذكرت "الأنباء" أن أحد محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قال إن فريقه القانوني سيركز على "اعتراضات إجرائية" خلال محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ التي تبدأ يوم الثلاثاء موضحا أنها تشمل الطعن في جواز محاكمة رئيس سابق بالكونجرس بعد تركه المنصب.



