عقوبات من مايكروسوفت ضد مشرعين في الكونحرس الأمريكي

قالت شركة مايكروسوفت الأمريكية إنها ستعلق جميع التبرعات التي تقدمها لجنة العمل السياسي التابعة لها حتى عام 2022 لجميع المشرعين الأمريكيين الذين صوتوا رفضا للتصديق على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة.





وستعلق الشركة أيضا المساهمات لمسئولي الدولة والمنظمات التي دعمت الاعتراضات أو اقترحت إلغاء الانتخابات الأمريكية خلال نفس الفترة، وفقًا لسكاي نيوز.



