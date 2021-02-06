تسجيل 26 حالة إصابة جديدة و5 وفيات بكورونا بالوادى الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد ، في بيان صحفي، عن رصد 26 حالة إصابة إيجابية بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين 217 حالة إيجابية وتعافى 50 حالة جديدة خلال الأسبوع المنقضى ليصل إجمالي حالات التعافي لـ 134 حالة، ووفاة 5 حالات بالفيروس ليصل إجمالى عدد الوفيات منذ بداية شهر يناير 17 حالة وفاة.





وحذرت المحافظة من إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بالقاعات المغلقة، حيث سيتم التعامل الحاسم مع المخالفين وفقًا للإجراءات القانونية، كما شددت على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمغلقة، حيث يتم تطبيق الغرامات المالية الفورية والعقوبات التي نص عليها القانون بهذا الشأن والتي تصل الإحالة للنيابة.





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وناشد محافظ الوادى الجديد المواطنين تحمل المسئولية المجتمعية ومساندة جهود المحافظة وعدم الضغط على المنظومة الصحية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتوجه لأقرب مستشفى فور ظهور أي من الأعراض، مؤكدا على استكمال إجراءات التعقيم والتطهير بالمصالح الحكومية وأماكن تقديم الخدمات بكل المراكز.





من جانب آخر ضرب مسعفان بالوادى الجديد، نموذجا للأمانة والإخلاص في العمل بعد أن قاما بنقل رجل أعمال شاب من أهالى قرية الجديدة بالداخلة والذى أصيب في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الخارجة أسيوط بالقرب من نقطة الكيلو 130 فى سرعة قياسية إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتبين أن بحوزته مبلغ مالى كبير ومتعلقات أخرى غالية الثمن وقاما فور نقله بتسليم المعلقات إلى نقطة شرطة مستشفى أسيوط الجامعى.





وبدأت الواقعة أن المسعف محمد أحمد مخلوف، والسائق سيد فرغلى أحمد يعملان بنقطة إسعاف ك 112 بطريقى الخارجة أسيوط، تلقا بلاغا بانقلاب سيارة ملاكى بطريق الخارجة أسيوط وجد بالحادث مصاب فاقد الوعى، رجل أعمال ومعه مبلغ مالى كبير وأمانات آخرى، وعلى الفور تعامل طاقم الإسعاف مع المصاب، وجرى نقله إلى المستشفى الذى فارق الحياة داخل مستشفى أسيوط الجامعى.





وسلم طاقم سيارة الإسعاف الأمانات المقدرة بمبلغ 64 ألف جنيه وهاتف محمول ومتعلقات أخرى إلى نقطة شرطة مستشفى أسيوط الجامعى.



