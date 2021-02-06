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رياضة

أخبار الرياضة..سانت اتيان ينتقد الزمالك والنادي يرد.. قائمة بايرن ميونخ لكأس العالم للأندية.. مدرب الأهلي السابق يكشف أهم عاملين لفوز الأهلي أمام البايرن

السبت 06/فبراير/2021 - 08:08 ص
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" فى الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت 6- 2 - 2021، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعالمية.


تحدث برنارد كايتزو رئيس نادي سانت ايتيان الفرنسي، عن رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لصفوف جالاتا سراي التركي مؤخرًا خلال فترة الانتقالات الشتوية.



رد نادي الزمالك على تصريحات برنارد كايتزو رئيس سانت ايتيان الفرنسي بشأن دهشته من عدم موافقة النادي الأبيض على بيع لاعبه مصطفى محمد لنظيره الفرنسي.


قال محمد عبد العظيم "عظيمة" مدرب النادي الأهلي الأسبق، إن الفرص بين الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ومنافسه بايرن ميونخ متساوية خلال المواجهة المرتقبة بينهما ضمن منافسات كأس العالم للأندية.


تحدث الألمانى راينر تسوبيل المدير الفنى السابق للنادي الأهلي، عن فرص النادي الأهلي في الفوز على بايرن ميونيخ في المباراة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.



قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن وكيل أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، أرسل إنذار للنادي منذ 7 أيام يؤكد خلاله أن اللاعب لم يحصل على مقدم عقده لموسم 2020-2021.


أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني قائمته المتجهة إلى قطر للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية ، والتى ستكون ضربة البداية أمام النادي الأهلي فى نصف النهائي يوم الإثنين المقبل.

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