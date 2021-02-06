أحمد حسن يكشف سبب أزمة بيراميدز وتراجع نتائجه فى الدوري

كشف أحمد حسن عميد لاعبي العالم، ونجم الكرة المصرية السابق، عن رأيه في تراجع مستوى نادي بيراميدز خلال الموسم الجاري، بعدما فقد العديد من النقاط منذ انطلاق منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز 2020-2021 .







وتراجع مركز فريق بيراميدز في جدول الترتيب، ليتواجد خارج المربع الذهبي، رغم ضمه للعديد من اللاعبين المميزين مثل رمضان صبحي، أحمد الشيخ، وأخيرًا الأوروجواياني دييجو رولان والمدافع الشاب أسامة جلال في سوق الانتقالات الشتوي.





وقال أحمد حسن في تصريحات خلال استضافته ببرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي أحمد شوبير، عبر قناة أون تايم سبورتس:"تجربتي الإدارية مع بيراميدز كانت جيدة، وكنت أتوقع استمرارها لفترة أطول، خاصة بعدما أصبحت الضغوط أقل علينا، لكن كثرة النجوم أضرت بالنادي".



