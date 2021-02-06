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أخبار العالم

هارفارد للقانون.. مصري يترأس أعرق مجلة قانونية في الولايات المتحدة

السبت 06/فبراير/2021 - 08:24 ص
حسن الشهاوي
حسن الشهاوي
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شريف سيد
أعلنت كلية هارفارد للقانون، تعيين أول مسلم لرئاسة "متابعات هارفارد للقانون، وهي للمرة الأولى في تاريخها البالغ 134 عاما، وهو مصري أمريكي، ولد في لوس انجلوس في الولايات المتحدة. 

ووفقا لوكالة رويترز، قررت المجلة تعيين حسن الشهاوي، طالب كلية الحقوق بجامعة هارفاد، رئيسا للمجلة، والتي تعد أعرق المجالات القانونية في الولايات المتحدة. 

وقال الشهاوي إنه يأمل في أن يكون انتخابه، اعتراف من الأكاديميين القانونيين بأهمية التنوع واحترام متزايد للتقاليد القانونية. 

يذكر أن باراك أوباما، هو أول رئيس ذو أصول إفريقية يتولى رئاسة هذه المجلة في عام 1990، قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. 

كما كان ثلاثة أعضاء في المحكمة العليا بالولايات المتحدة محررين لمجلة هارفارد للقانون، وكذلك القاضيان الراحلان روث بادر جينسبيرج وأنتونين سكاليا.

تخرج الشهاوي من جامعة هارفارد في عام 2016 بدرجة البكالوريس في التاريخ ودراسات الشرق الأدني، ثم التحق بجامعة أكسفورد بصفته باحثا للحصول على الدكتوراه في الدراسات الشرقية ودرس الشريعة الإسلامية. 

واضاف الشهاوي أنه كان يعمل بشكل كبير مع اللاجئين، وكذلك عمل في محاولات إصلاح العدالة الجنائية. 

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