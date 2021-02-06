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تعرف على الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم السبت

السبت 06/فبراير/2021 - 08:25 ص
الحالة المرورية
الحالة المرورية
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فرح علاء الخولي
استعرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «دي إم سي»،  تقريرا خاصا عن حالة الطرق على مستوى القاهرة.

وأفاد التقرير بأن الحالة المرورية بالطرق اليوم هادئة، وذلك لأن اليوم إجازة أسبوعية، حيث ان طريق صلاح سالم العروبة ونفق الطيران وكوبري أكتوبر بالاتجاهين بهم حالة من السيولة المرورية والهدوء.

وأفاد التقرير بأن الطريق المتجه إلى التحرير فهو خال تمامًا من السيارات.

 كما جاء فى التقرير أن الطرق هادئة، ومعظم الطرق تظهر باللون الأخضر وهذا دليل على استقرارها، وعدم وجود كثافات مرورية على معظم الطرق الرئيسية والفرعية.
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