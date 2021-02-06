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توك شو

لحظة تجمد البحيرات في دولة أوروبية وإنقاذ قطيع أيائل.. شاهد

السبت 06/فبراير/2021 - 08:46 ص
ثلج
ثلج
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شيرين عادل
عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد  إنقاذ 5 أيائل من بحيرة متجمدة في بولندا.

يقوم رجال الإطفاء بعملية إنقاذ قطيع من الأيائل بعد تحطم الجليد تحت أقدامهم في بحيرة متجمدة في شمال غرب بولندا. ويعيش حول البحيرة قطيع كبير من هذا الحيوان البري الذي يستحمل درجات الحرارة المنخفضة والمناخ القاسي. واستخدمت فرق الإنقاذ الأحبال والقوارب لجر الأيائل إلى بر الأمان.

 بولندا هى دولة تقع في أوروبا الوسطى، وتحدّها غربًا ألمانيا؛ جمهورية التشيك وسلوفاكيا جنوبًا؛ أوكرانيا، بيلاروسيا شرقًا؛ وبحر البلطيق ومنطقة كاليننجراد وليتوانيا شمالًا. 
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