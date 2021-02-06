اليوم.. قطع المياه عن 4 مناطق بمدينة نصر 8 ساعات

شركة مياه الشرب بالقاهرة، مدينة نصر – الألفينات 2000 – الأربعة آلاف – بعض مناطق الهجانة)، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت الموافق 6-2-2021 وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات. أعلنت انقطاع المياه عن مناطق (جميع مراحل زهراء– الألفينات 2000 – الأربعة آلاف – بعض مناطق الهجانة)، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت الموافق 6-2-2021 وحتى الساعة السادسة مساء نفس اليوم ولمدة 8 ساعات.





وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن ذلك القطع للخدمة يأتى نظرا لقيامها بأعمال تنفيذ أعمال كوبرى الميثاق بشارع متولى الشعراوى بمنطقة زهراء مدينة نصر والذى يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم المتعارض مع اعمال الكوبرى.





وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



