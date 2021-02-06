بدون مجهود.. تناول هذه الوجبة في الإفطار لإنقاص الوزن

تتعدد طرق إنقاص الوزن وفي ظل ذلك يبحث كثيرون عن الطريقة المثلى لإنقاص أوزانهم من دون شقاء أو مجهود، ومن أحدث تلك المعتقدات هي استبدال حبوب الإفطار السكرية بوجبة مشوية حارة وسيؤدي ذلك إلى فقدان الوزن بدون مجهود.





يقول الدكتور "رانجان تشاترجي"، طبيب "بي بي سي"، إن تناول أطباق الكاري الحارة أول شيء في الصباح ينقص الوزن، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





وأشار خبير العقل والجسم إلى "أن وجبات الإفطار الأساسية مثل الجرانولا والخبز المحمص مع المربى تلحق الضرر بمستويات السكر في الدم وتتركنا نتوق إلى السكر لبقية اليوم".





يحث المؤلف الأكثر مبيعًا الآن، أولئك الذين يكافحون من أجل زيادة وزنهم، على قلب عاداتهم الغذائية رأسًا على عقب، ففي كتابه Feel Great Lose Weight - الوارد في الإصدار الأخير من مجلة Health and Wellbeing - يقول الدكتور شاترجي إن الاستيقاظ على بقايا الطعام يمكن أن يغير حياتك، ويفقدك الوزن.





فيما قال الدكتور "فرانكي فيليبس" من جمعية الحمية البريطانية: 'نتفق على أن وجبة فطور كبيرة جيدة ، لكن لا تعتقد أن بقايا الطعام هي الطريق إلى الأمام.





وأضاف "الإفطار هو فرصة لتناول وجبة منخفضة الملح والسكر ، مثل الحبوب الكاملة مع الحليب أو الزبادي والمكسرات أو البذور والفواكه للبروتين والألياف".



