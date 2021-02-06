البرازيلي تياجو جالاردو يوافق على الانتقال للهلال السعودي





ووفقًا لصحيفة "الرياضية"، فإن إدارة نادي الهلال اتفقت مع تياجو جالاردو لاعب إنترناسيونال البرازيلي، لتمثيل زعيم آسيا، بدءًا من فترة الشتاء التي يغلق فيها سوق الانتقالات بعد ثلاثة أيام.





ونجح الهلال في أخذ موافقة قاطعة من اللاعب، فيما لا تزال المحادثات مستمرة مع إدارة ناديه البرازيلي، لإنهاء التعاقد رسميًّا.





ويرغب الهلال في شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب، مع النادي البرازيلي المقدرة بعامين، بينما سيكتفي الفريق السعودي، بالإعارة، في حال استمرار مغالاة البرازيليين في مبلغ بيع العقد.

كشف تقرير صحفي سعودي، اليوم السبت، آخر التطورات المتعلقة بأنباء انتقال البرازيلي تياجو جالاردو لاعب إنترناسيونال البرازيلي، إلى نادي الهلال.