جثة مجهولة في دبي ونداء عاجل من الشرطة الإماراتية

وحهت القيادة العامة لشرطة دبي نداء عاجلا لجميع أفراد الجمهور للتعرف على صورة جثة لشخص مجهول، والتي عُثر على صاحبها متوفى في منطقة القوز الصناعية الرابعة ضمن اختصاص مركز شرطة بر دبي.





وذكرت صحيفة البيان نقلا عن شرطة دبي أنه تم نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة.





وبينت الصحيفة الإماراتية أنه لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.



