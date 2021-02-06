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أخبار العالم

جثة مجهولة في دبي ونداء عاجل من الشرطة الإماراتية

السبت 06/فبراير/2021 - 09:00 ص
صاحب الجثة المجهولة
صاحب الجثة المجهولة
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محمود نوفل
وحهت القيادة العامة لشرطة دبي نداء عاجلا لجميع أفراد الجمهور للتعرف على صورة جثة لشخص مجهول، والتي عُثر على صاحبها متوفى في منطقة القوز الصناعية الرابعة ضمن اختصاص مركز شرطة بر دبي.

وذكرت صحيفة البيان نقلا عن شرطة دبي أنه تم نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة. 

وبينت الصحيفة الإماراتية أنه لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحب الجثة.

ودعا مركز شرطة بر دبي، أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الجثة المجهولة قائلا: من لديه أية معلومات عنه، يرجى الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901، وإذا كان المتصل من خارج إمارة دبي عليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.
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