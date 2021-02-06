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فن

الفنان العظيم.. نيللي كريم تنعى عزت العلايلي

السبت 06/فبراير/2021 - 09:08 ص
صدى البلد
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أسماء الحسيني
حرصت الفنانة نيللي كريم على نعي الفنان الراحل عزت العلايلي، ونشرت صورته عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتبت نيللي كريم، معلقة على الصورة "البقاء لله..الفنان العظيم عزت العلايلي..ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته".

وكان  محمود العلايلي - نجل الفنان القدير عزت العلايلي - أعلن وفاة والده صباح أمس، الجمعة، 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 

وحصل العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، ثم توالت أعماله ما بين السينما والمسرح والإذاعة والتليفزيون، لتبلغ نحو 200 عمل فني متنوع.

وللعلايلي 10 أعمال ضمن أفضل 100 فيلم بالسينما، هي «بين القصرين، قنديل أم هاشم، الأرض، الاختيار، زائر الفجر، على من نطلق الرصاص، السقا مات، إسكندرية ليه؟، أهل القمة، الطوق والإسورة».

وكان آخر ظهور للفنان الراحل أثناء استضافة مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc» في 13 يناير الماضي، والتي تحدث فيها عن مسلسل «الاختيار» إذ أكد وقتها أن المخرج بيتر ميمي  قدم تجربة درامية فيها تكنيك جديد ومختلف، واصفا إياه بأنه أثبت نفسه كمخرج دارس ويعرف كيفية تقطيع المشاهد مع توظيف الموسيقى التصويرية.
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