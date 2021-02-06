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جولة كل يوم جمعة.. لميس سلامة: السيسي ميعرفش معنى الإجازة..فيديو

السبت 06/فبراير/2021 - 09:17 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
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نورهان رأفت
قالت الإعلامية لميس سلامة: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حريص على الجولات التفقدية، خاصة كل يوم جمعة، معقبة: "الرئيس السيسي مبيعرفش معنى الإجازة " .

وأضافت الإعلامية لميس سلامة ، خلال برنامج "صباح البلد" ، والمذاع على فضائية صدى البلد ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد مشروع النقل الكامل ، الذي يقع على مساحة 300 فدان ، ويساهم في تقليل الكثافات المرورية بالقاهرة، وتقليل معدل استهلاك الوقود .

ويتميز موقع الجغرافى للمشروع بأنه يتوسط محاور ربط الطرق الرئيسية للجمهورية بالإضافة إلى قربه من مطار القاهرة الدولي وذلك ليساعد على سهولة تنقل وحركة المسافرين الداخلية والخارجية ويساعد علي تقليل الكثافات المرورية داخل القاهرة وسهولة وتوفير وقت الرحلات وتقليل معدلات استهلاك الوقود والمحافظة علي البيئة. 

ووجه الرئيس بأن يتضمن مركز النقل الجماعي بمحطته الدولية جميع الخدمات على أحدث مستوى بقدرة استيعابية كبيرة ليتكامل مع التطوير الذي تم مع شبكة الطرق المحيطة به وذلك لاستيعاب الحركة المرورية من وإلى المركز، حيث تم تطوير طريق السويس ليصبح بعرض ٩ حارة مرورية لكل اتجاه، وكذلك إنشاء الطريق الداعم للطريق الدائري ليصبح إجمالي عدد ۸ حارة مرورية لكل اتجاه، فضلًا عن إنشاء طريق جديد للربط بين الطريق الدائري وطريقي السويس ومحور محمد نجيب. 

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