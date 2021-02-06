محمد جاد: مشروع النقل المتكامل سيساهم في تقليل الكثافات المرورية بالقاهرة |فيديو

قال الإعلامي محمد جاد، إن مشروع النقل المتكامل يتميز بأنه قريب من مطار القاهرة، وسيساهم في تقليل الكثافات المرورية بالقاهرة الكبرى، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن المشروع به كافة ما يلزم لخدمة المواطن.





وأضاف الإعلامي محمد جاد، أثناء تقديم برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد عددًا من مدن شرق القاهرة القريبة من المشروع والتي تربط بين محاور مدينة نصر وطريق السويس.





ووجه الرئيس، باحتواء مركز النقل الجماعى بمحطته الدولية، جميع الخدمات على أحدث مستوى بقدرة استيعابية كبيرة؛ ليتكامل مع التطوير الذي تم مع شبكة الطرق المحيطة به؛ لاستيعاب الحركة المرورية من وإلى المركز، حيث تم تطوير طريق السويس ليصبح بعرض ٩ حارات مرورية لكل اتجاه، وكذلك إنشاء الطريق الداعم للطريق الدائري ليصبح بإجمالي ۸ حارات مرورية لكل اتجاه، فضلًا عن إنشاء طريق جديد للربط بين الطريق الدائري وطريقي السويس ومحور محمد نجيب.



