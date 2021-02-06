البداية.. حمادة هلال يسترجع ذكريات أول كليب له





وكتب هلال عبر الصورة معلقا: "البداية".





وطرح حمادة هلال، كليب أغنيته الجديدة بعنوان "ايه فى الجمال" وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب.

وتعد آخر أعمال النجم حمادة هلال هي بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.









شارك الفنان حمادة هلال، جمهوره صورة لأول شريط له في مسيرته الفنية، وكان بعنوان "الأيام"، وذلك من خلال خاصية "الاستورى"عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".