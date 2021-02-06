ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

البداية.. حمادة هلال يسترجع ذكريات أول كليب له

السبت 06/فبراير/2021 - 09:17 ص
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني

حمادة هلال يسترجع ذكريات أول شريط له

شارك الفنان حمادة هلال، جمهوره صورة لأول شريط له في مسيرته الفنية، وكان بعنوان "الأيام"، وذلك من خلال خاصية "الاستورى"عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وكتب هلال عبر الصورة معلقا: "البداية".

وطرح  حمادة هلال، كليب أغنيته الجديدة بعنوان "ايه فى الجمال" وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب.     

وتعد آخر أعمال النجم حمادة هلال هي بطولته لمسلسل "ابن أصول" الذى شارك فيه إلى جانب مجموعة من النجوم والنجمات مثل سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، آيتن عامر، رانيا منصور، وغيرهم فى عمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

‏والله وعملوها الرجالة.. حمادة هلال يحتفل بفوز الأهلى بدورى أبطال إفريقيا.. شاهد

حمادة هلال يطرح كليب أغنية "آية في الجمال".. فيديو

"ربنا يجمعني معاكي في الجنة" .. حمادة هلال ينشر صورة لوالدته الراحلة

ببدلة أنيقة.. حمادة هلال في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

شاهد.. حمادة هلال يستعرض لياقته في «الجيم»

ترشيحاتنا

تبدأ من اليوم.. قطع الكهرباء عن 17 منطقة بأسيوط لمدة 4 أيام

الأقصر وحسني مبارك.. نيويورك تايمز تطلق اختبارا عن مصر وحضارتها

بشرى سارة من الصين عن إصابات كورونا

اليوم قطع المياه عن 3 مناطق رئيسية في القاهرة.. تعرف عليها

تعرف على دعاء الاستفتاح في صلاة الفجر.. 12 حقيقة عنه يغفلها كثيرون

بدون مجهود.. تناول هذه الوجبة في الإفطار لإنقاص الوزن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات من مطبخك..علاج تقلصات المعدة في لمح البصر

نتائج مذهلة.. مكون طبيعي لتقوية وتطويل الشعر

مواصفات سيارة الممثل الأمريكي كيفن هارت KEVIN HART الخارقة.. صور