مصلحة دمغ المصوغات: ضبط 3 مخالفات متنوعة ما بين محطات الوقود وموازين تجارية وأفراد

صرح اللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بأن المصلحة قامت بــ 3 جولات تفتيشية على محطات الوقود، وموازين البسكول، والموازين التجارية والأفراد، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر لمحطات الوقود، و4 محاضر لموازين بسكول، و 3 محاضر موازين تجارية وافراد، وتم تحويل المحاضر الي الجهات المختصة لاتخاذ اللازم قانونيا.

جاء ذلك ا ستمرارا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات على محطات الوقود والموازين التجارية والافراد،

وأكد رئيس المصلحة انه تم دمغ 105155 سبيكة، وتم دمغ 158615 جرام عيار 21، وكذلك 142182 جرام ذهب عيار 18، و 46848 جرام فضة.

وأكدت المصلحة أن حملاتها مستمرة على محطات الوقود والموازين التجارية والافراد والصاغة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الموضوعة.