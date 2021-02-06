غرامة 75 جنيها.. خبير مروري يكشف عقوبة التلاعب بالملصق الإلكتروني بالتشريع الجديد.. شاهد

قال اللواء صفوت كامل، الخبير المروري، إن الشريحة الإلكترونية، مفيدة في التعرف على حالات السرقة، أو ضبط أي سيارات مخالفة، لافتا إلى أنها توفر على الدولة الوقت والجهد.





وأضاف اللواء صفوت كامل، خلال استضافته في برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الملصق الإلكتروني يساهم في إبلاغ مالك السيارة بالمخالفات، من خلال الرسائل النصية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من كل ما يخص الملصق الإلكتروني.





وأشار إلى أن العقوبة الجديدة، تشمل مخالفات نزع الملصق الإلكتروني، لا تتجاوز غرامة 75 جنيها، وفقا لمشرع القانون، بالإضافة إلى عقوبة للتلاعب بالمصلق.





ونص قانون المرور الجديد فى مادته الأولى على أن يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.





على أن تزداد الرسوم سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.