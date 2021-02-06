الأقصر وحسني مبارك.. نيويورك تايمز تطلق اختبارا عن مصر وحضارتها

في سياق التعرف على ثقافات الشعوب وتاريخ الدول، أطلقت صحيفة "نيويورك تايمز" اختبار عبر موقعها الاليكتروني، تختبر فيه قرائها عن مدى معرفتهم بمصر والحضارة المصرية وتاريخها العريق.





ويبدأ الاختبار الذي يحمل عنوان "إلى أي مدى تعرف مصر" باختيار موقع مصر على خريطة العالم، وعقب اختيار الموقع تظهر نبذة عن مصر محتواها: "تعتبر مصر ، البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم العربي ، واحدة من أقدم الثقافات في العالم، وتقع في الركن الشمالي الشرقي من إفريقيا، يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة".

لتتوالى من بعد ذلك الأسئلة الذي بلغ عددهم 5 أسئلة في التاريخ والجغرافيا والسياسة والثقافة، وركز الاختبار على أن يمنح قرائه معلومات عقب الإجابة على الأسئلة ومنحهم ترشيحات لكتب تزود من معرفتهم بمصر.





ودار سؤال التاريخ عن الأقصر وما تحويه من آثار بـ "وادي الملوك والملكات"، وجاءت في النبذة أن هناك العشرات من الملوك مثل توت عنخ آمون والعديد من حكام مصر القديمة في تلال الأقصر القاحلة.





كما وصفوا مقابر وادي الملوك بأن بها غرف مزينة بأجسام برتقالية تقف بشكل جانبي برؤوس زرقاء لأسود أو كباش، وكتابات هيروغليفية مطلية بالذهب والفضة والأزرق والأخضر والأحمر والأصفر.





وتحدثوا عن الكرنك بأنه أعظم المعابد، فهو به مجمع هائل من الأبراج والأعمدة والتماثيل والمسلات ، وقد رممه الفراعنة على مدى أكثر من 1500 عام.





كما ذكر الاختبار في سؤال الجغرافيا القاهرة، وعرفوها بأنه يعيش بها 95 في المائة من سكان مصر على حوالي 4 في المائة من الأرض ، وهو حزام أخضر يقارب نصف مساحة أيرلندا على طول نهر النيل.





وعن جمال القاهرة وعراقتها قالوا:"هي العالم الثالث والعالم الأول ، العالم الإسلامي والعالم الفرعوني ، مدينة جذابة تستحوذ على جميع الحواس في وقت واحد. هناك آلاف السنين من التاريخ في هذه المدينة ، ويمكن رؤية هذا التاريخ في الناس أنفسهم: بائع الفول الحديث الذي يبيع حبوبه المطهية من عربة مزينة ، قبطان الفلوكة يقود مركبه الشراعي عبر نهر النيل الغامض ، الشاب.. رجل يركب دراجة عبر حركة المرور ويضع صينية خبز بحجم السلم متوازنة على رأسه".





وفي السياسة طرحوا سؤال ومعلومات عن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وحكمه الذي امتد 30 عامًا الذي انتهى في 2011، وأخيرًا ركز سؤال الثقافة عن رمز الهيبة والسلطة في مصر وهي "الأسود" مستدلين على عائلة الحلو في مراوضة الأسود كجزء من تاريخ مصر ووجهتها.