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لميس سلامة: النادي الأهلي قدم أداء مشرفا في مونديال الأندية

السبت 06/فبراير/2021 - 10:07 ص
الأعلامسة لميس سلامة
الأعلامسة لميس سلامة
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نورهان رأفت
قدمت الإعلامية لميس سلامة اليوم السبت، فقرة السوشيال ميديا خلال برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، وتتناول الفقرة أبرز موضوعات وأحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، على مدار الأيام الماضية.

وهنأت الإعلامية لميس سلامية، جماهير النادي الأهلي، على تأهله للدور قبل النهائي لكأس العالم للأندية، قائلة: "أيا كانت النتيجة يكفينا فخرا أن عندنا نادي يصعد للمرة السادسة في تاريخه ويقدم أداء مشرف ويتزعم القارة السمراء".

وحددت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية اليوم، السبت، موعدا للمسحة الرسمية التي تجريها بعثة الأهلي استعدادا لمباراة بايرن ميونيخ الألماني.

ويلتقي الأهلي مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز أمس الأول علي الدحيل القطري بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

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