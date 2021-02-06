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منوعات

انتحار شاب يتسبب في وفاة رضيع عمره 5 أشهر .. تفاصيل

السبت 06/فبراير/2021 - 10:54 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أحيانا ننفذ أفكار ونظن أن ضررها لن يعود إلا علينا وأننا لن نتعرض بالسوء أو الأذي لأحدهم، إلا أن بعض الأبرياء أحيانا يشتركون في دفع ضريبة اخطائنا بلا ذنب.

ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل" البريطانية، فإن شاب يبلغ من العمر 28 عاما انتحر من الطابق العشرين و لكن حينما وقع في الشارع لم يمت بمفرده وهنا تكمن الكارثة.

بسبب قرار انتحار الشاب و إنهاء حياته في تلك اللحظة، وقع الشاب على عربة رضيع بالغ من العمر 5 اشهر كانت تدفعه أمه في الشارع إلا أن الشاب  سقط فوق العربة وبكامل قوته و مات هو و الرضيع.

اصيبت الأم بصدمة شديدة للغاية، خاصة انها كانت تحاول لمدة 3 سنوات أن تنجب طفل، و مات الطفل الذي كانت السيدة ترجوه من الله بسبب تفكير ذلك الشاب.
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