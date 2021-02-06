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لفتة جميلة.. لميس سلامة: جماهير الأهلي حرصوا على الهتاف لـ مؤمن زكريا في الدقيقة 8.. شاهد

السبت 06/فبراير/2021 - 10:09 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
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نورهان رأفت
قدمت الإعلامية لميس سلامة، اليوم السبت ، فقرة السوشيال ميديا ، خلال برنامج "صباح البلد " ، والمذاع على فضائية "صدى البلد" ، وتتناول الفقرة أبرز مزضزعات وأحاديث مواقع التواصل الإجتماعي ، على مادر الأيام الماضية .

ولفتت الأعلامية لمي سلامة إلى نظام جماهير النادي الأهلي ، والتزامه بالإجراءات الإحترازية ، معقبة : "جماهير النادي الأهلي مكنوش منظمين في الأجراءات الإحترازية بس ولكن في الهتاف " .

وأشارت إلى أن جماهير النادي الأهلي حددوا الدقيقة 8 للهتاف للاعب مؤمن زكريا ، وهو رقم التيشرت الخاص به ، متابعة : " نتمنى له الشفاء وكانت لفتة جميله منهم".

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