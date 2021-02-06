رسالة عاجلة من رئيس مجلس النواب اللبناني لـ عون والحريري بشأن تشكيل الحكومة

وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رسالة عاجلة الي رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري ورئيس الدولة ميشيل عون قائلا : التأليف يجب أن يتمّ بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، على قاعدة استمرار التشاور بينهما حتى يتوافق.





وبين بري في تصريحاته لصحيفة الجمهورية " اللبنانية" أنّ لرئيس الجمهورية الحق في أن يكون له رأي في كل اسماء الوزراء، مضيفا : ولكن الرئيس المكلّف هو المسؤول عن الحكومة أمام مجلس النواب بموجب الدستور، ولذلك هو الذي يضع مشروع التشكيلة الحكومية ويرفعه الى رئيس الجمهورية وليس العكس.





وشدد رئيس مجلس النواب اللبناني علي ضرورة اختيار الوزراء على اساس الكفاءة، والاختصاص، والاستقلالية، بمعنى الّا يكون لديهم انتماء حزبي





وأشار الي ضرورة التعاون والتنسيق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، في اختيار أعضاء الحكومية بحيث يستمران في التداول بالأسماء وتبادلها الى حين التوافق.





وكشف بري انّه كان قد طَرح على الحريري مجموعة أسماء للحقائب الشيعية، لافتا الي الحريري هو الاخر طرح عليّ اسماء أخرى تتوافر فيها الكفاءة، والاختصاص، والاستقلال.



