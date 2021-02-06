أخبار السعودية اليوم.. استمرار ارتفاع إصابات كورونا.. ترحيب بالتصويت على سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا.. وتطلع سعودي للعمل مع واشنطن لإنهاء النزاعات

تطلع سعودي للعمل مع واشنطن لإنهاء النزاعات

عمليات قتالية متقدمة في تمرين "رماح النصر" السعودي

السعودية ترحب بالتصويت على سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا

السعودية: استمرار ارتفاع إصابات كورونا بسبب التجمعات وعدم الالتزام بالاحترازات









وصف عادل الجبير، عضو مجلس الوزراء السعودي، وزير الدولة للشئون الخارجية، خطاب الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، عند إعلانه ملامح سياسته الخارجية، بأنه «كان تاريخيًا».





وقال إنه «أكد التزام أميركا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات والتعامل مع التحديات».





وأعرب الجبير عن تطلع بلاده إلى العمل مع الولايات المتحدة «لإنهاء النزاعات ومواجهة التحديات، كما فعلنا منذ أكثر من 7 عقود».





جاء ذلك وفقا لتغريدتين على حساب عضو مجلس الوزراء السعودي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ذكّر خلالهما بأن «السعودية وأميركا بذلتا التضحيات في تحرير الكويت وفي محاربة القاعدة بما في ذلك في اليمن وداعش في سوريا، وسنواصل الوقوف معًا لمواجهة أعدائنا المشتركين».





إلى ذلك، رحبت الأمم المتحدة بقرار الولايات المتحدة تعزيز مشاركتها الدبلوماسية في دعم الجهود لإيجاد حل سياسي شامل لإنهاء الحرب في اليمن.





وقال الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «نرحب بقرار الولايات المتحدة تعزيز مشاركتها الدبلوماسية في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي تفاوضي شامل لإنهاء الصراع في اليمن». وأكد أن «هذا تطور إيجابي يمكن أن يوجد المزيد من الزخم للحوار»، مضيفًا أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث «يتطلع إلى العمل بشكل بناء مع كل الأطراف في هذا الوقت الحرج بالنسبة للشعب اليمني».





ورحب المتحدث أيضًا بكل القرارات التي تسعى إلى «إيجاد مساحة أكبر للحوار والتخفيف من معاناة الشعب اليمني». وزاد: «نواصل الدعوة إلى إلغاء تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية وإرهابية عالمية على وجه الخصوص»، مشددًا على أن ذلك «يستند إلى أسس إنسانية بحتة، وسط تزايد خطر المجاعة في اليمن».





رحبت وزارة الخارجية السعودية، بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من قبل ملتقى الحوار السياسي في جنيف برعاية الأمم المتحدة.





وأعربت الخارجية السعودية في بيان، عن تطلعها أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا، مثنية على جهود الأمم المتحدة المثمرة في ذلك.





وعبّرت عن أملها في أن يحافظ هذا الإنجاز على وحدة وسيادة ليبيا، بما يفضي إلى خروج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة، ويؤسس لحل دائم يمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.





تواصل القوات السعودية المشاركة في مناورات تمرين «رماح النصر 1» تدريباتها المشتركة في القطاع الشرقي بالمملكة.





وكان المشاركون أنهوا المرحلة الأولى بنجاح فائق وقدرة على تنفيذ أهداف هذه المرحلة بكل احترافية، حيث نُفِّذَت عمليات قتالية متقدمة جرى من خلالها تبادل الخبرات والمهارات اللازمة في هذه المرحلة في بيئة عمل أقرب للواقع.









ويعد هذا التمرين إضافة حقيقية للتدريب على أحدث ما وصلت إليه التقنية في تنفيذ العمليات الجوية القتالية المشتركة بفضل ما يمتلكه مركز الحرب الجوي من إمكانيات متطورة للتدريب والتقييم، وما يوجد به من خبرات محترفة لتحقيق ذلك.





وسيستمر تمرين «رماح النصر 1» الذي يقام في مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبد العزيز حتى الخميس المقبل. ويعتبر من التمارين المشتركة المهمة، التي تشارك فيها القوات الجوية مع أفرع القوات المسلحة السعودية الأخرى، للرفع من الجاهزية وتعزيز العمل المشترك، ورفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات.









ويعد مركز الحرب الجوي من المراكز الجوية المتقدمة، لما يوفره من بيئة قتالية حقيقية، ومن قدرة متقدمة لتدريب الأطقم الجوية والفنية والمساندة، في واقع مماثل للحرب الحديثة، كما يسهم في تطوير وتحديث الخطط القتالية المضادة للتهديدات المحتملة، وتطوير وتقييم قدرات القوات الجوية، واختبار وتقييم الأنظمة والأسلحة ومدى فاعليتها وتأثيرها.





واصلت السعودية تسجيل ارتفاع في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد الذي شهدته خلال الأيام الماضية، بسبب التجمعات وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.





وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 327 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 369575، من بينها 2228 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، منها 385 حرجة.





وأضافت أنها سجلت 257 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 36095، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6393، بإضافة 4 حالات وفاة جديدة، بينما أُجري 54056 فحصًا مخبريًا.





ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون باعتبار ذلك «أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا»، والالتزام بلبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، عند الخروج من المنزل، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.





وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات «تطمن»، أو مراكز «تأكد» التي خصّصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، منوّهة بأنه يمكن الاستفادة من خدماتها التفاعلية، من خلال تطبيق (واتساب) عبر رقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.