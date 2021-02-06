برلمانية: انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام للمرة الأولى بسبب دبلوماسية الدولة

ثمنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، انتخاب مصر لرئاسة الدورة الخامسة عشر للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، خلفًا لكندا في اجتماعها الرسمي، مؤكدة أنها تُعتبر السابقة الأولى التي تنتخب فيه مصر للرئاسة، مما يُساهم بشكل كبير في ترشح مصر مرشحًا ممثلًا لأفريقيا لتولي هذا المقعد الأممي المهم.





وأوضحت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن انتخاب مصر لرئاسة لجنة بناء السلام للمرة الأولى يأتي بسبب الجهود المبذولة للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على مدار عقد ونصف في دعم هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام منذ تدشينه في 2005، وهذا أن دال فيدل على الثقة الأممية والأفريقية في قدرة مصر على مواصلة الإسهام الفاعل في تعزيز دور منظومة بناء السلام بالأمم المتحدة.



