في ذكرى ميلاد إلياس مؤدب.. سر اتهامه بالجاسوسية

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان إلياس مؤدب والذى قدم العديد من الأعمال الكوميدية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.





قدم إلياس، الذي ولد لأم مصرية وأب سوري، 23 فيلما، في 6 سنوات فقط، وعرف عنه أنه يهودي الديانة وعاش في بداية حياته في شارع اليهود الشهير بمصر، وعمل في تصليح الساعات في صغره.





كون فريقا غنائيا مع شقيقه وأبناء عمومته، واكتشفه الفنان بشارة واكيم، وعمل في أشهر الملاهي الليلية، إلى أن اشترك في فيلم حبيب العمر عام 1947، واكتشفه المخرج الراحل حسن الإمام و قدم معه فيلم "الستات عفاريت".

ولم يجسد المؤدب شخصية اليهودي إلا في فيلم البطل، وكان يتقن اللهجة الشامية تماما، وغناء المونولوجات باللغات الأجنبية.





ووجهت له السلطات المصرية تهمة التجسس لصالح إسرائيل، لكن لم يثبت ضده شيئا، وأفرج عنه، لكنه رفض السفر إلى تل أبيب، وتوفي في مايو عام 1952.