وزير التنمية المحلية: التنسيق بين المحافظات والعربية للتصنيع لرفع تراكمات القمامة

ا ستعرض اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية ، الموقف التنفيذي لمختلف جوانب منظومة القمامة والمخلفات ، فيما يخص البرنامج الأول والخاص بتطوير البنية الأساسية، خاصةً إنشاء المدافن الصحية والمحطات الوسيطة والثابتة والمتحركة، وإغلاق المقالب العشوائية، بالتنسيق مع

وزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمتابعة آخر مستجدات "الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة".





يأتي ذلك في إطار البرنامج الشامل الذي يضم الجوانب الرئيسية للمنظومة، وهي البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي.





وقال"شعراوى" إنه يجري بالتنسيق بين المحافظات والهيئة العربية للتصنيع لرفع تراكمات القمامة والمخلفات من 38 موقع فى 4 محافظات هى البحيرة والشرقية وأسوان والغربية ، بإجمالى 447 ألف طن، حيث تم الانتهاء من رفع تراكمات بلغت 402 بنسبة إنجاز 90% ، كما تم الانتهاء من 5 محطات وسيطة ثابتة فى محافظات القاهرة وبنى سويف والبحيرة ، وتم تدبير جميع معدات المحطات الوسيطة بالمرحلة الأولى بنسبة 100 %.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم أيضًا الانتهاء من توريد 7 محطات وسيطة متحركة فى محافظات القاهرة ودمياط والإسماعيلية بالإضافة إلى تسليم وتدبير المعدات اللازمة لهم.





وفيما يخص خلايا الدفن الصحى قال شعراوى إنه جارى الانتهاء من تنفيذ 26 خلية دفن صحي وتم بالفعل البدء فى تنفيذ 17 خلية فى 13 محافظة.