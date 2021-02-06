التعليم العالي تكشف تفاصيل التقديم الإلكتروني للجامعات.. فيديو

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، يختلف نظام التقديم لكل من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، منوها إلى أن مارثون التقدمي الالكتروني للجامعات الحكومية يطبق منذ سنوات طويلة، حيث أنه يتم بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، من خلال الموقع الالكتروني للوزارة، موضحا أن تم التقديم فى الجامعات الاهلية خلال هذا العام عن طريق التقديم الالكتروني أيضا، من خلال الشبكة العنكبويتة.

وأضاف "المتحدث باسم وزارة التعليم العالي"، عبر مكالمتها الهاتفية فى برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن كان يتم منذ سنوات التقديم بالجامعات الخاصة بشكل ورقى ويدوي، حيث أن الطالب كان يقوم بتقديم أوراقه داخل الجامعه يدويا، ولكن اليوم أصدرت الوزارة والمجلس الأعلي للجامعات الخاصة أطلقوا التنسيق الالكتروني لتلك الجامعات، من خلال الموقع الالكتروني الاتى cpnu.admission.edu.eg

وأشار"عبدالغفار"، إلى أن فتح النظام على الموقع المحدد يستمر لمدة ٣ أيام اعتبارا من اليوم السبت، حيث يتم استقبال صور الشهادات المعادلة لتحديد المجموع الاعتبارى وإبلاغه للطلاب، مضيفا أن هذا الموقع سوف يصطحب الطالب من خطوة إلى خطوة تالية حتى ينتهي من عملية التسجيل تماما.

وأوضح، أن اسم الموقع هوالتنسيق الالكتروني للجامعات الخاصة، حيث أنه ذكر اسمه لسهولة الطالب الدخول على هذا الموقع والتسجيل به، مشيرا إلى أن يجب جميع الطلاب أن يحصروا على ترتيب الرغبات على أساس ترتيب المجموع.

وأكد أن الوزارة أعلنت فى بداية العام الدراسي الحد الادني لجميع كليات الجامعات الخاصة، فيجب مراعاة الطالب الحد الادني لقبول فى القطاع الذي يريد الالتحاق به.