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توك شو

يوفر وقتا ومجهودا.. تعرف على عدد المحطات بمجمع عدلي منصور

السبت 06/فبراير/2021 - 10:30 ص
محطة مترو
محطة مترو
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شيرين عادل
قال المهندس السيد كامل، مدير مشروع محطة عدلى منصور، إن مجمع عدلى منصور للنقل الجماعى يضم محطة المترو الذى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شهر أغسطس الماضى، إضافة لمحطة القطار الكهربائى ومحطة للسكك الحديدية ، ومحطة للسوبر جيت للأتوبيس .

وأضاف " كامل " ، خلال تقرير خاص ببرنامج مصر تبنى عبر فضائية اكسترا نيوز ، أن مجمع النقل الجماعى فى مكان واحد لسهولة الحركة لجميع أنواع النقل وتوفير للمجهود لتقليل حركة التحركات بين محطات المترو .

وأشار إلى أن توفير هذه المسارات المختلفة خضعت لدراسة متكاملة للمنطقة وتم اختيار كل موقع وفقأ للمحطات لتوفير النقل والمجهود دون تداخل بين مسارات محطات المترو .

وأوضح أن القطار الكهربائى يبدأ من محطة عدلى منصور فى مدينة السلام مرورأ بمدن شرق القاهرة بداية من العبور ، الروبيكى والعاصمة الإدراية الجديدة ومدينة العاشر من رمضان .

وتابع، أن إجمالى 12 محطة مرحلة أولى فى القطار الكهربائى وهناك مرحلة ثانية 4 محطات مرورأ ب المدينة الرياضية داخل العاصمة الإدارية الجديدة وصولا لمحطة القطار السريع .



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