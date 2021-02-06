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فن

إنجى علي ناعية عزت العلايلي: فنان مثقف ومُشرف.. استفدت وتعلمت منه الكثير

السبت 06/فبراير/2021 - 10:41 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نعت إنجى على، الفنان عزت العلايلي الذي توفي صباح أمس الجمعة، عن عمر ناهز 86 عاما، ونشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها مع الفنان الراحل. 

وعلقت إنجى على، على صورتها مع عزت العلايلي، قائلة:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الفنان الكبير الغالي المثقف المحترم عزت العلايلي
لحد دلوقتي مش مصدقة.. إيه الوجع ده بقينا كل يوم نصحى على وجع جديد، الاَلام زادت ومبقناش قادرين نتحمل خلاص، كل يوم فراق ورحيل ناس بنحبهم وغاليين علينا، عزت العلايلي قيمة وقامة كبيرة جدًا ورمز مهم من رموز السينما العربية، شخص أد إيه مثقف ومطلع ومحترم ومُشرف، كان فنان بيحترم نفسه وفنه عمره ما فكر يهين تاريخه في أي لحظة مهما كانت الإغراءات، وعمره ماخذل حد طب منه شئ".

وأضافت إنجى على:"واتشرفت بوجوده معايا في البرنامج قبل أسابيع قليلة، وكنت سعيدة وفخورة أنه لبى الدعوة في الظروف اللي بنعيشها دي، وبوجوده معايا استفدت واتعلمت، بنعى أسرته وكل محبيه وجمهوره في الوطن العربي كله.. ومن فضلكم لا تنسوه في دعاؤكم، الله يرحمك يا صاحب السقا مات والاختيار والمواطن مصري والطوق والأسورة والتوت والنبوت وزائر الفجر وبين القصرين والأرض وغيرها وغيرها من الأعمال اللي هتفضل محفورة في وجدانا".

عزت العلايلي شارك عام 1970 في بطولة فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين، كأحد أهم أدواره، وشارك أيضا في بطولة فيلم الإختيار مع نفس المخرج عام 1971.

وخلال السبعينيات قدم عدد كبير من الأدوار المميزة في أفلام: على من نطلق الرصاص، زائر الفجر، السقا مات، اسكندرية ليه.

وخلال الثمانينيات التوت والنبوت، الطوق والأسطورة، الأنس والجن، صرخة ندم، وغيرها، وقبل أن يبدأ التسعينات بفيلم المواطن مصري أمام النجم عمر الشريف.

مع كما اشتهر أيضا بدوره في فيلم الطريق إلى إيلات مع المخرجة انعام محمد علي، والذي نقل حقيقة ما حدث خلال حرب الإستنزاف إلينا جميعا، جعلنا نشعر بالفخر لما سطرته القوات المسلحة من بطولات.

أما عن أخر مشاركاته بالسينما كان من خلال فيلم تراب الماس، عام 2018 وهو من إخراج مروان حامد.
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