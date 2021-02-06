اليابان تقرر تمديد حالة الطوارئ في 10 محافظات حتى 7 مارس المقبل بسبب كورونا

أعلنت الحكومة المركزية اليابانية اليوم "السبت" مد حالة الطوارئ في 10 محافظات حتى 7 مارس المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن العاصمة "طوكيو" ومحافظتي "أوساكا" و"كاناجاوا" من بين المحافظات الخاضعة للقرار الجديد الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع مع المحافظين عبر الإنترنت.



