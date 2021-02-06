ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اليابان تقرر تمديد حالة الطوارئ في 10 محافظات حتى 7 مارس المقبل بسبب كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 10:35 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت الحكومة المركزية اليابانية اليوم "السبت" مد حالة الطوارئ في 10 محافظات حتى 7 مارس المقبل، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن العاصمة "طوكيو" ومحافظتي "أوساكا" و"كاناجاوا" من بين المحافظات الخاضعة للقرار الجديد الذي تمت الموافقة عليه خلال اجتماع مع المحافظين عبر الإنترنت.

وطالب عدد من المحافظين، الحكومة المركزية باتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية والخاصة بالعمالة، إلى جانب إعلان مزيد من المعلومات حول خطط التلقيح ضد الفيروس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اليابان: سنتخذ جميع الإجراءات الممكنة بشأن انتشار فيروس كورونا

بينها طوكيو.. 4 محافظات يابانية تستعد لإعلان حالة الطوارئ بسبب كورونا

اليابان تبحث إعلان حالة طوارئ كورونا في طوكيو و3 مقاطعات

اليابان تخطط لإعلان حالة طوارئ لمدة شهر في طوكيو ومحيطها لمواجهة فيروس كورونا

بعد إعلان الطوارئ في طوكيو| رئيس وزراء اليابان يكشف مصير الأولمبياد

طوكيو وواشنطن: المادة الخامسة من معاهدة الأمن اليابانية - الأمريكية تنطبق على جزر سينكاكو

ترشيحاتنا

صديقان يختبئان في عجلات الطائرة للوصول لبريطانيا.. فكان هذا مصيرهما

مات مخنوقا أم مذبوحا .. قصة نهاية المطرب عبد اللطيف التلبانى المأساوية

في المنزل.. 6 وصفات طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء

يصل فى نصف ساعة.. تعرف على مزايا القطار الكهربائى

في ذكرى ميلادها.. سبب ارتداء ناهد يسري الحجاب

بدون صبحي والسعيد.. بيراميدز يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام طلائع الجيش

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور

في المنزل.. 6 وصفات طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء

تعرف على أسعار ومواصفات رينو داستر موديل 2021..صور