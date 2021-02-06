مسئولون بجامعة عين شمس: وفرنا غرف عزل ومستعدون للتعامل مع أي حالة كورونا.. خبراء: المستقبل للتعليم الأون لاين.. ويجب تدريب الطلاب على اختبارات الـ«بابل شيت»

وكيل آداب عين شمس: لدينا غرف عزل صحي ونفرض الرقابة على الطلاب

خبيرة تعليم: المستقبل للتعليم "الأون لاين".. والجامعة تسعى لإزالة أي معوقات تواجه الطلاب

التوجه لمستشفى الدمرداش.. عميد عين شمس: مستعدون للتعامل مع أي حالة كورونا بين الطلاب









يرصد موقع "صدى البلد"، استعداد كليات جامعة عين شمس للطلاب أثناء أداء الاختبارات، وآلية التعاون مع الطلاب المشتبه فيهم أثناء الاختبارات وطرق استخراج الأعذار الطبية لتأجيل الاختبارات، ورأى خبراء التعليم في التعليم عن بعض والاختبارات الإلكترونية.













وقالت الدكتورة حنان كامل، وكيل شئون كلية الآداب الطلاب بجامعة عين شمس، إن الكلية اتخذت كافة الإجراءات الوقائية استعدادًا لبدء اختبارات نهاية الفصل لدراسي الثاني عقب الانتهاء من إجازة منتصف العام الدراسي علي أن تبدأ الاختبارات بالكلية في 20 فبراير الحالي.





وأوضحت "كامل"، خلال تصريحاتها لـ "صدى البلد"، أن الكلية وفرت غرفة عزل في كل دور من أدوار مبنى الكلية، كما أن تلك الحجرة جيدة التهوية وتحتوي علي سرير، لافتة إلى تجهيز وحدة الرعاية الطبية واستعدادها لاستقبال أى طالب ثم تحويل الطالب إلي مستشفي المتخصصة في حالة ثبوت إيجابيته.





وأشارت إلى أن الكلية اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ علي الطلاب التي تتمثل في قياس درجات حرارة الطلاب بأجهزة الكواشف الحراية عند المداخل الرئيسة بالكلية .





ونوهت الوكيلة ، عن تقسيم الطلاب الى مجموعات صغيرة وعلي فترات لتقلل أعداد الطلاب والحفاظ علي التباعد الإجتماعي بين الطلاب داخل قاعات الإختبارات، مؤكدهً علي تعقيم الطلاب قبل دخول الى مبني الكلية .





وأستطردت أن الكلية تهتم بالتعقيم المستمر بعد الإنتهاء من كل إختبار،مشددةً علي الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية لكافة الطلاب وأعضاء هئية التدريس وفرض الرقابة من قبل الأمن الجامعي.









ومن جانبها ، أكد الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، أن الكلية تبدأ الاختبارات في 20 فبراير الحالي وسط إجراءات احترازية مشددة ضد إنتشار عدوى فيروس كورونا المستجد حفاظًا علي الطلاب من إنتشار العدوي بينهم.





ولفت السيد خلال تصريحاته لـ "صدى البلد"، الى أن الكلية أضافت غرف عزل صحى خارج الحرم الجامعي في حالة شعور أى طالب بأى أعراض أثناء أداء الامتحان أو عند قياس درجات حرارة الطلاب بأجهزة الكواشف الحرارية بالبوابات الرئيسية وذلك قبل دخول الطلاب قاعات الإمتحان .





وأشار عميد الكلية، إلى أنه في حالة إصابة أي طالب أثناء أداء الاختبارات يتوجة إلى المستشفى المتخصصة للطلاب بالدمرداش لإتخاذ الإجراءات اللازمة وفي حالة ثبوت إيجابيته يقدم ما يفيد إلى هيئة الرعاية الطبية لتأجيل الاختبار وتحديد موعد آخر له .





وصرح عن توفير أرقام خاصة للطلاب للتواصل مع إدارة الكلية في حالة الشعور بأعراض قبل دخول الاختبارات، مشددًا على الإلتزام بكافة التدابير الوقائية من إرتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد الاجتماعي داخل القاعات.





واختتم أن الكلية تلتزم بالتعقيم المستمر لكافة قاعات الكلية بعد كل إختبار حفاظًا علي الطلاب ، مشيرًا الي فرض الرقابة من قبل الأمن الجامعي للتاكد من سلامة الطلاب.





وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة سامية خضر خبيرة التعليمية بجامعة عين شمس، إن الكليات تستعد لبدء إختبارات نهاية الفصل الدراسي بعد الإنتهاء من إجازة منتصف العام وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة.





كما طالبت "خضر"، خلال تصرحاتها لـ"صدى البلد"، جميع الكليات ببدء التجهيز والاعتماد على الاختبارات الإلكترونية بشكل كامل وتخصيص جزء ورقي من داخل الحرم الجامعي وذلك لأن المستقبل أصبح للتعليم الأون لاين ، مشددةً علي المحاولة في إزالة كافة المعقوقات التي واجهت الطلاب أثناء تلك الفترة التي تم فيها الإعتماد علي التعليم عن بعد التعليم الهجين.





وأشارت خبيرة التعليم إلى أن هناك معوقات بالفعل قد واجهت الطلاب ولكن سعت الجامعة بالتعامل معها وتسهيل التعليم علي الطلاب ، لافتةً الي أنه يجب علي أعضاء هئية التدريس تخفيف الإختبارات علي الطلاب وجعلها في مستوى الطالب المتوسط.





ونوهت بأهمية تدريب الطلاب علي إختبارات البابل شيت عبر الأنترنت بنماذج مماثلة للإختبارات والتشجيع الدائم لهم أثناء تلك الفترة.





ونصحت الدكتورة سامية الطلاب بإرتداء الكمامات الطبية أثناء التواجد داخل الكلية والإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية دون النظر إلى المخالفين وذلك للحفاظ علي صحتهم وصحته أهاليهم وزملائهم ، وضمان استكمال أداء العملية الامتحانية في هدوء.