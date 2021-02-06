ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

البيت الأبيض: أكثر من ألف جندي سيشاركون في توزيع لقاحات فيروس كورونا

السبت 06/فبراير/2021 - 10:38 ص
الجنود الأمريكية
الجنود الأمريكية
Advertisements
أ ش أ
أعلن البيت الأبيض أن أكثر من 1000 جندي أمريكي سيشاركون في تقديم الدعم والمساعدة لتسريع جهود نشر اللقاحات المكافحة لفيروس "كورونا" على نطاق واسع في البلاد.

وقال المستشار في فريق الاستجابة الوبائية ومكافحة كورونا في البيت الأبيض، أندي سلافيت، في إحاطة بشأن جائحة "كورونا" في البيت الأبيض، الجمعة، "إن عناصر من الجيش سيصلون ولاية كاليفورنيا للانتشار فيها خلال الأيام العشرة المقبلة، ليكونوا على استعداد للمزيد من المهام القادمة بعد ذلك"، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية.

وأضاف أنه سيتم إرسال عدد لا يقل عن 1110 جنود إلى خمسة مراكز تطعيم رسمية تابعة للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، لدعم الجهود القائمة فيها .. مشيرا إلى أنه سيتم نشر الجنود بموجب موافقة أوستين على طلب وجهته إدارة الطوارئ الفيدرالية للمساندة في تعزيز وتسريع التلقيح في جميع أنحاء البلاد.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن، فور تنصيبه، عن خطة إدارته لتوزيع 100 مليون جرعة من لقاح "كورونا" خلال الأيام الأولى من رئاسته.. ووقع خلال الأسابيع الماضية على عدة أوامر تنفيذية تهدف للتصدي للوباء.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ترخيص اللقاح أو الاستقالة.. البيت الأبيض يهدد رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

صحيفة أمريكية: موظفو البيت الأبيض يتلقون لقاح كورونا

ترامب يعلن موعد تلقيه لقاح كورونا

أمريكا تستعين بالجيش لتوزيع لقاحات كورونا

أهم الأخبار .. إصابة وائل الإبراشي بفيروس كورونا .. حقيقة انتهاء خلاف عمرو دياب ودينا الشربيني.. قطر ترفع سقف الدعم المالي لمركز كارنيجي للهجوم على مصر

الصين تعلن بدء حملة التلقيح ضد كورونا

ترشيحاتنا

تصل لـ 350 جنيها.. خبير مروري يكشف الرسوم الجديدة على تراخيص السيارات.. شاهد

لطمة لـ إثيوبيا‎.. مسؤولة بالأمم المتحدة تحذر من تزايد خطر ارتكاب فظائع في تيجراي

أخبار الرياضة..سانت اتيان ينتقد الزمالك والنادي يرد.. قائمة بايرن ميونخ لكأس العالم للأندية.. مدرب الأهلي السابق يكشف أهم عاملين لفوز الأهلي أمام البايرن

في 3 أيام.. ارتفاع المسجلين في توكلنا إلى 12.5 مليون مستخدم

تعرف على دعاء الاستفتاح في صلاة الفجر.. 12 حقيقة عنه يغفلها كثيرون

اليوم قطع المياه عن 3 مناطق رئيسية في القاهرة.. تعرف عليها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور

في المنزل.. 6 وصفات طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء

تعرف على أسعار ومواصفات رينو داستر موديل 2021..صور