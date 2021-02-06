بإطلالة كاجوال.. المطربة وعد تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام..شاهد

حرصت الفنانة الخليجية وعد على مشاركة متابعيها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جذابة كاجوال، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.
وتألقت وعد فى الصور بإطلالة كاجوال انيقة، مرتدية قميص ملون، وعليه جاكيت كت بنفس لون وشكل القميص وعليه بنطال باللون الأسود ، وهو ما أعطاها إطلالة رقيقة وعصرية.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت وعد على تسريحة ويفي مميزة وقامت برفع خصلات شعرها إلى الوراء بعمله ذيل حصان ساحرة .
ووضعت وعد بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ حيث اختارت احمر شفاه باللون النبيتي، مع الماسكرا والكحل الأسود والآي لاينر و الاي شادو.
وتزينت وعد ببعض الإكسسوارات الناعمة ؛ حيث اختارت قرطين وساعة يد وخاتم باللون الفضي اللامع، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى.
وإليكم الصورة التي شاركتها الفنانة وعد وتبرز تفاصيل إطلالتها..