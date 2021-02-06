بإطلالة كاجوال.. المطربة وعد تتألق في أحدث ظهور لها على إنستجرام..شاهد

حرصت الفنانة الخليجية

وعد على مشاركة متابعيها مجموعة من الصور الجديدة

عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات على إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة جذابة كاجوال، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها.