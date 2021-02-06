تعرف على مبادرة "كابلات" لفنون الأطفال في الأماكن النائية

قالت هاجر مجدي، مؤسس مبادرة "كابلات" لفنون الأطفال، إن سبب تسمية مبادرة الفنون للاطفال في الاماكن النائية بـ "كابلات" وذلك لان الكابلات هي الاسلاك الكثيرة المتداخلة ببعضها، وذلك اقرب تشبيه لعقول الاطفال ورغباتهم لان يكون لديهم طاقة زائدة في تجربة كل شئ، لافة الي ان الاطفال لديهم قدرة على الفهم والادراك كبيرة جدا، وانه من الخاطئ التعامل معهم بسطحية وعلى أساس انهم غير مدركين لما يحدث حولهم او ما يقال، معقبة: "الاطفال بيفهموا اكتر مننا وعندم قدرة على الاسئلة والاستكشاف طول الوقت".





وتابعت هاجر مجدي، خلال برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن المبادرة موجودة في الاسكندرية وقات بعمل عديد من الفعاليات في اماكن مختلفة منها الاندية والجمعيات وبعض المناطق النائية، وكان ذلك من خلال الاستفادة من اي تجمع للاطفال وعمل انشطة مختلفة سواء من مسرح او مزيكا او فن و اورجامي وغيرها من الانشطة.





واوضحت انهم قاموا بعمل بعض الفعاليات في محافظات خارج الاسكندرية ايضا، ومنها دمنهور والبحيرة وطنطا، والتعرف على اهالي تلك المناطق وعادتهم والتواصل معهم، الي جانب انهم يقوموا بتجديد معلوماتهم دائما لمواكبة عقل الطفل المطلع الذي يتصفح يوميا فيديوهات من على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة على انهم ينموا مهارتهم دائما.





واشارت الي انهم انتقلوا الي اسوان ايضا وعمل ورش مسرح ومزيكا، منوهة انهم يقصدوا مناطق لا تعرف كثيرا عن الفنون، لافتة الي ان هناك اهالي ومناطق يجب ان يتعرفوا على المبادرة وهدفها في الاساس لقبولهم وسطهم ومعرفة ابنائهم بهم.



