بمقطع فيديو.. ليلى أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.





وظهرت ليلى في الفيديو وهي تقوم باستعراض على إحدى الأغاني، ونال المقطع على إعجاب متابعيها.





آخر أعمال ليلي مسلسل «في بيتنا روبوت» وحقق نجاحا كبيرا منذ بث حلقاته وهو من بطولة هشام جمال وليلى زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف ويتناول قصة تصنيع روبوت آلي إحداهما يدعي «لذيذ» والأخرى«زومبا».





أيضا شاركت ليلى أحمد زاهر في مسلسل "الفتوة"، رمضان الماضي، من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.