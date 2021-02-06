وكيل عربية النواب: قرار الشيوخ الأمريكي بالإبقاء على سفارة الولايات المتحدة في القدس باطل

وصف النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تصويت مجلس الشيوخ الأمريكى على قرار إبقاء سفارة الولايات المتحدة الامريكية في القدس بأنه باطل، مشيرًا الى ان الواقع وطبقا لمقررات وقرارات الشرعية الدولية يؤكد ان القدس من الاراضى الفلسطينية المحتلة





وقال " أباظة " فى بيان له اليوم إن مثل هذه التصرفات الامريكية تعرقل مسيرة السلام فى الشرق الاوسط ويؤدى الى فقدان الثقة فى الولايات المتحدة الامريكية كوسيط فى عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.





وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة أن القرار 478 / 1980 الذي أصدره مجلس الأمن والذي قضى باعتبار القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية باطلًا مشيرا الى مخالفات إعلان الرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب بشأن مدينة القدس لأنه ضد الشرعية الدولية لأن ذلك الامر فيه مخالفة صارخة لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وتعديلاتها المتعلقة بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال كما انه مخالف للقرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية وغيرها بشأن التوصيف القانوني للأراضي المحتلة وهذه الأحكام ملزمة ليس فقط لإسرائيل بل لجميع لدول الأُخرى أيضًا





وطالب النائب أحمد فؤاد أباظة الولايات المتحدة الامريكية بالتراجع عن مثل هذه القرارات المخالفة للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الامن ولأحكام اتفاقية جنيف مؤكدًا اهمية التدخل العاجل من الامم المتحدة ومجلس الأمن للانتصار للقانون والشرعية الدولية