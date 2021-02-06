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منوعات

رجل يفتح النار على جيرانه بسبب شعوره بالبرد .. تفاصيل

السبت 06/فبراير/2021 - 11:29 ص
صدى البلد
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مريم صليب
أثار رجل و زوجته في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية  غضب جارهما البالغ من العمر 48 بعد أن قاموا بإزاحة الثلوج من فوق سيارتهم و إلقائها أمام منزله فشعر بالغضب الشديد . 

وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ميل" فإن الرجل الأربعيني، قام بسحب سلاحه الناري و أطلق الرصاص على جيرانه بعد إحساسه بالبرد الشديد في منزله الناجم عن إلقاء الثلوج امام المنزل . 

أوضحت تقارير الشرطة ان الزوجان البالغا من العمر 48 ، 50 عاما، قاما بإلقاء الثلوج التي كانت فوق سيارتهما أمام منزل جارهم و لكن بدون تعمد إصابته بمكروه و أذى إلا أن جارهم شعر بالبرد المنبعث من الثلوج داخل منزله فخرج ليجد أنه محاط بالثلوج من كل جانب . 

استشاط الرجل غضبا بعد أن رأى ما قام به الزوجان، فقام بتوجيه سلاحه الناري إليهما، و عندما علم أن الجيران من حوله أبلغواا الشرطة فور سماع دوي إطلاق النيران . 

اطلق الرجل النار على نفسه قبل وصول الشرطة بدقائق و توفى في نفس اليوم رغم محاولات إنعاشه . 
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