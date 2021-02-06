رجل يفتح النار على جيرانه بسبب شعوره بالبرد .. تفاصيل

أثار رجل و زوجته في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية غضب جارهما البالغ من العمر 48 بعد أن قاموا بإزاحة الثلوج من فوق سيارتهم و إلقائها أمام منزله فشعر بالغضب الشديد .





وفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ميل" فإن الرجل الأربعيني، قام بسحب سلاحه الناري و أطلق الرصاص على جيرانه بعد إحساسه بالبرد الشديد في منزله الناجم عن إلقاء الثلوج امام المنزل .





أوضحت تقارير الشرطة ان الزوجان البالغا من العمر 48 ، 50 عاما، قاما بإلقاء الثلوج التي كانت فوق سيارتهما أمام منزل جارهم و لكن بدون تعمد إصابته بمكروه و أذى إلا أن جارهم شعر بالبرد المنبعث من الثلوج داخل منزله فخرج ليجد أنه محاط بالثلوج من كل جانب .





استشاط الرجل غضبا بعد أن رأى ما قام به الزوجان، فقام بتوجيه سلاحه الناري إليهما، و عندما علم أن الجيران من حوله أبلغواا الشرطة فور سماع دوي إطلاق النيران .





اطلق الرجل النار على نفسه قبل وصول الشرطة بدقائق و توفى في نفس اليوم رغم محاولات إنعاشه .