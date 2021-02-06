وفد الصحة العالمية يكشف حقيقة تسرب كورونا من مختبر ووهان

أكد فريق خبراء منظمة الصحة العالمية في مدينة ووهان الصينية، أن سوق المأكولات البحرية في المدينة، قد ساعد على انتشار الفيروس داخل المدينة، إلا أنه لم يكن منشأ هذا الفيروس.





وقال الخبير الروسي ضمن الفريق، فلاديمير ديدكوف، وفق ما نقلته صحيفة الشعب اليومية الصينية: "لا يوجد دليل على أن الفيروس قد نشأ في سوق المأكولات البحرية، إلا أن الظروف كلها تساعد على انتشار الفيروس داخل السوق".





وفيما يخص حقيقة تسرب الفيروس من مختبر ووهان، أكد على عدم صحة هذه الفرضية بسبب أمان المختبر بشكل كافي.





وأضاف: "بالطبع، كان من المهم لمهمتنا زيارة هذا المرفق والتحدث إلى زملائنا ومعرفة كيف يتم تنظيم كل شيء هناك، في إشارة إلى مختبر ووهان.





وتابع: "المختبر مجهز على أكمل وجه، يصعب علي أن أتخيل أن شيئًا ما يمكن أن يتسرب من هناك".







