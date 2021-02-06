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برلمان

برلماني يتقدم بتعديل تشريعى لمساواة شهداء الأطباء بالجيش والشرطة

السبت 06/فبراير/2021 - 11:46 ص
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين
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فريدة محمد
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بتعديل على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018 بإضافة مادة جديدة تنص على مساواة وحصول شهداء الجيش الأبيض المصرى من جميع المنتمين للمنظومة الصحية المصرية على جميع المزايا المقررة فى هذا التشريع 

وقال "زين الدين" فى بيان له أصدره اليوم أن شهداء الأطباء والأطقم الطبية الذين استشهدوا خلال مواجهتهم مع فيروس كورونا يجب تكريمهم وتكريم أسرهم لأنهم ضحوا بأرواحهم لإنقاذ المصريين من هذا الفيروس اللعين والفتاك.

مؤكدًا أن هذا التشريع سوف يحظى بإجماع زملائى أعضاء مجلس النواب فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين خاصة أنهم طالبوا جميعًا خلال مشاركتهم فى مناقشات الجلسة العامة بمجلس النواب لبيان الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.
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