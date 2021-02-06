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أخبار العالم

الكويت توجه نداء عاجلا لرعاياها في فرنسا

السبت 06/فبراير/2021 - 11:12 ص
الخارجية الكويتية
الخارجية الكويتية
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محمود نوفل
أصدرت سفارة الكويت لدى فرنسا، اليوم السبت، نداء عاجلا لجميع رعاياها المتواجدين على الأراضي الفرنسية بضرورة التواصل معها لتسجيل بياناتهم.

وطالبت السفارة في بيان لها اليوم الجميع بضرورة التواصل معها في حالة الطوارئ عبر الارقام التالية: 0670673834 و 0147235425.

وحثت السفارة الكويتية بباريس رعاياها  على ضرورة الالتزام بالقرارات الصحية التي تصدرها فرنسا نظرا لما تشهده البلاد والدول المجاورة من ارتفاع حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وكانت فرنسا سجلت امس الجمعة 22139 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع اجمالي الاصابات الى 3296747 حالة.

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