العدودة مش منسية.. مؤسسة أبو الفضل بدران: نسعي لإحياء التراث الشعبي في صعيد مصر

قال الدكتور محمد أبو الفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي سابقا، ورئيس جمعية ومؤسسة أبو الفضل بدران بمحافظة قنا: إن المؤسسة تسعى لإحياء التراث الشعبي في صعيد مصر، وقائمة على المجهود الشخصي ولا تسعى إلي أي ربح مادي، وإنما هي خدمة ثقافية للمجتمع، لافتا الي ان هناك الكثير من الحرف التي أوشكت على الاندثار وخاصة في محافظة قنا، وذلك لأن الأجيال الجديدة لا تجد التشجيع والتدريب لتعلم تلك الحرف واحياءها مرة أخرى، لذلك قامت مؤسسة أبو الفضل بدران الثقافية بعمل تدريبات والورش للشباب من محافظة قنا لإحياء الحرف التراثية في صعيد مصر.





وتابع بدران، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن المؤسسة قائمة بدورها على احياء التراث المادي واللامادي، وفيما يتعلق أيضا بالأغاني الشعبية التي كان يرددها أجدادنا سواء في افراحهم او احزانهم أيضا مثل "العديد او العدودة".





وأوضح ان كل هذه الأغنيات يتم جمعها، ونشر الثقافة المعاصرة وسط الشباب، وذلك أيضا لاطلاعه بالآداب بشكل واسع لطبيعة عمله في مناصب مختلفة، وذكر ان الشباب المصري لديهم مواهب في التلحين والغناء والكلمات ولكن يحتاجون الي من يأخذ بأيديهم وان يشجعهم ويدعمهم.





وأشار إلي أن المؤسسة تقوم بعمل ورش وندوات مختلفة وأيضا جلسات شعرية مكون من جميع الطبقات والفئات العمرية بما فيهم من أطفال موهبين.



