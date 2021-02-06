صديقان يختبئان في عجلات الطائرة للوصول لبريطانيا.. فكان هذا مصيرهما

بحثًا عن فرص للحياة والعمل والعيش بشكل أفضل، يلجأ البعض للسفر إلى الخارج بأي طريقة شرعية أو غير شرعية، يلخص البعض الهجرة الغير شرعية على البحر ولكن اقدم شابين على طريقة جديدة للفرار من جنوب إفريقيا إلى بريطانيا.





اختبأ الشابان في عجلة طائرة في محاولة يائسة للوصول إلى بريطانيا، ولكن أحدهم لم يستطيع الصمود والبقاء في هذا الوضع فسقط حتى وفاته عند اقترابه من مطار هيثرو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





بينما عانى "ثيمبا كابيكا" من درجات حرارة تصل إلى -60 درجة مئوية وسقط فاقدًا للوعي جزئيًا بسبب نقص الأكسجين خلال الرحلة المروعة التي تبلغ 8000 ميل من جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.





كاد المسافر خلسة البالغ من العمر 31 عامًا أن يقتل نفسه بعد أن ألقي بنفسه من عجلات الطائرة عند هبوطها في مطار لندن مما أدى إلى بتر ساقه، كل ذلك أثناء دخول في غيبوبة لمدة ستة أشهر.





كانت البداية عندما هرب "ثيمبا" من جوهانسبرج مع صديقه "كارليتو فالي" وهو يحلم بحياة أفضل، ولكن لم يكن بمقدور أي منهما دفع ثمن رحلة تأشيرة إلى المملكة المتحدة وبعد قراءة تصميم الطائرة ، قرر "ثيمبا" أن أفضل مكان للاختباء هو المساحة المحيطة بالعجلات.





قفز الصديقان من فوق سياج في المطار وصعدا إلى مقصورة عجلات طائرة معدة للطيران، ومجرد دخولهم ، تُركوا "متشبثين بقضيبين معدنيين داخل التجويف"، وقال ثيمبا: "لم أكن خائفًا من السقوط ، لأنني كنت أؤمن بالوصول".





أثناء الرحلة ، أصبحت القضبان المعدنية شديدة السخونة ، مما أدى إلى حروق دائمة، ولكن في الطرف الآخر ، مع انخفاض درجات الحرارة ، لم يكن لديه سوى بنطال جينز وثلاث سترات لإبقائه دافئًا.





بمجرد إغلاق مقصورات العجلة ، وجد كلا الرجلين نفسيهما في ظلام دامس لساعات ، مع ضجيج المحركات الذي يصم الآذان للاستماع إليه ، لكن ثيمبا قال إنه ظل "مرتاحًا".





قال: "لقد نمت بسبب نقص الأكسجين ، ولهذا لم أر صديقي عندما سقط"، تم العثور على جثة كارليتو على سطح أسفل مسار رحلة مطار هيثرو، فيما أضاف ثيمبا ، متذكرًا محادثتهما الأخيرة: "قال كارليتو" لقد فعلناها ". قلت: "بالطبع فعلناها يا رجل."





كانت هذه آخر الكلمات التي سمعتها منه ، لأنني فقدت الوعي، واعترف بأنه يفكر في محادثتهما الأخيرة يوميًا ، ونتيجة لذلك يكافح للنظر في المرآة، وعندما استيقظ سقط "ثيمبا" قبل وصول الطائرة إلى المدرج.



