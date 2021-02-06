النائبة سولاف درويش: سأعيد تقديم مشروع قانون حماية اللغة العربية للبرلمان

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أنه ستقوم بإعادة تقديم مشروع قانون حماية اللغة العربية، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان؛ للنظر فيه وإحالة مشروع القانون للجنة المُختصه.





وأشارت درويش،في بيان لها اليوم، إلى أن اللغة العربية تحتاج إلى تنمية، حيث إن إصدار قانون لحماية ونهوض اللغة العربية هو جواب عن الفراغ القانوني، حول استعمال اللغة العربية بالقطاعات الحكومية بعد أزيد من 50 سنة من الاستقلال.



