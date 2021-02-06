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برلمان

النائبة سولاف درويش: سأعيد تقديم مشروع قانون حماية اللغة العربية للبرلمان

السبت 06/فبراير/2021 - 11:02 ص
النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش
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فريدة محمد
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أنه ستقوم بإعادة تقديم مشروع قانون حماية اللغة العربية، للمستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان؛ للنظر فيه وإحالة مشروع القانون للجنة المُختصه.  

وأشارت درويش،في بيان لها اليوم، إلى أن اللغة العربية تحتاج إلى تنمية، حيث إن إصدار قانون لحماية ونهوض اللغة العربية هو جواب عن الفراغ القانوني، حول استعمال اللغة العربية بالقطاعات الحكومية بعد أزيد من 50 سنة من الاستقلال.

وأضافت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن بالرغم من أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لمصر بموجب الدستور، إلا أنه والى الان لا يوجد تشريع قوى يعمل على حمايتها وفقا للدستور، مما أصبحت معه الحاجة ملحة لسن تشريع يعمل على حماية اللغة العربية من غزو اللغات الاجنبية وفرض استعمالها في مختلف المحافل والفضائيات والمؤسسات الإدارية والتربوية والإعلامية.
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