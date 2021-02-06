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تعليم

خبيرة : المستقبل للتعليم "الأون لاين ".. والجامعة تسعى لإزالة أى معوقات تواجه الطلاب

السبت 06/فبراير/2021 - 11:20 ص
صورة توضيحية
صورة توضيحية
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باسنتي ناجي
قالت الدكتورة سامية خضر خبيرة التعليم بجامعة عين شمس ، أن الكليات تستعد لبدء إختبارات نهاية الفصل الدراسي بعد الإنتهاء من إجازة منتصف العام وذلك وسط إجراءات إحترازية مشددة


كما أوضحت "خضر " خلال تصرحاتها لموقع صدى البلد، أنه على جميع الكليات بدء التجهيز والإعتماد علي الإختبارات الإلكترونية بشكل كامل وتخصيص جزء ورقي من داخل الحرم الجامعي  وذلك لأن المستقبل أصبح للتعليم الأون لاين، مشددةً على المحاولة في إزالة كافة المعقوقات التي واجهت الطلاب أثناء تلك الفترة التي تم فيها الإعتماد علي التعليم عن بعد التعليم الهجين 

وأشارت خبيرة التعليم إلى أن هناك معوقات بالفعل قد واجهت الطلاب ولكن سعت الجامعة بالتعامل معاها وتسهيل التعليم علي الطلاب ، لافتةً الي أنه يجب علي أعضاء هئية التدريس تخفيف الإختبارات علي الطلاب وجعلها في مستوى الطالب المتوسط 

ونوهت، إلى أهمية تدريب الطلاب علي إختبارات البابل شيت عبر الأنترنت بنماذج مماثلة للإختبارات والتشجيع الدائم لهم أثناء تلك الفترة     

ونصحت الدكتورة سامية الطلاب بإرتداء الكمامات الطبية أثناء التواجد داخل الكلية والإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية دون النظر الى المخالفين وذلك للحفاظ علي صحتهم وصحته أهاليهم وزملائم ، وضمان أستكمال أداء العملية الإمتحانية في هدوء      
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