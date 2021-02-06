قالت الدكتورة غادة علي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن استجابة مجلس الشيوخ لطلب صك عملة للأطباء، هو جزء بسيط جدا، وأقل ما يمكن تقديمه للأطباء المصريين ، ورسالة معنوية لهم.





ولفتت الدكتورة غادة علي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباحنا مصري" ، والمذاع على فضائية المصرية ، إلى أن المبادرة تم اطلاقها في شدة جائحة كورونا، ولكنها تأخرت نظرا للإجراءات واتمام تنفيذها .





ووجهت "علي" الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء على الاستجابة السريعة ، موضحة أن الدولة جميعها تكمل بعضها ، وتعمل في سياق واحد ؛ بهدف التوعية للشباب.



