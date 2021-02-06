ووجه وزير المالية المصري، محمد معيط، "تحية إجلال واعتزاز بالرسالة الإنسانية النبيلة التى يعكف جيش مصر الأبيض، على أدائها بمنتهى الإخلاص، مُتصدرًا المواجهة ضد فيروس كورونا المستجد".
وأشار الوزير المصري إلى حرص وزارة المالية على تنمية الوعي الوطني برموز العطاء الإنساني وتضحياتهم الغالية، من خلال إصدار عملات معدنية متداولة أو تذكارية؛ "تخليدًا لهذه الذكريات العظيمة".
وأوضح وزير المالية، أن مصلحة الخزانة العامة وسك العملة توثق هذا الدور البطولي المتعاظم لجيش مصر الأبيض فى ذاكرة الأمة، من خلال طرح 10 ملايين قطعة من فئة الجنيه، و5 ملايين قطعة من فئة خمسين قرشًا تحمل شعار فرق مصر الطبية؛ تقديرًا لجهودهم الكبيرة فى إنقاذ حياة الآلاف من المواطنين.
كما أكد الوزير، أن الدولة تُولى اهتمامًا متزايدًا بالعاملين بالقطاع الصحي، وقد تم إقرار حزمة إضافية لتحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو 600 ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحي بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه لأعضاء المهن الطبية الذي يُصرف للأطباء وهيئات التمريض من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيهًا، على أن يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة فى مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.