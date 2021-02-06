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15 مليون قطعة.. وزارة المالية: عملات شعار الجيش الأبيض ستنتشر بالأسواق خلال أيام

السبت 06/فبراير/2021 - 11:26 ص
عملة متداولة بشعار
عملة متداولة بشعار الجيش الابيض
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فرح علاء الخولي
قال الدكتور شريف حازم، مستشار وزارة المالية، إن الفرق الطبية المصرية قامت بدور عظيم في مواجهة تفشي فيروس كورونا منذ اكثر من سنة، والتي تفتخر به القيادة المصرية دائما وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وان هؤلاء الاطباء قاموا بحماية الشعب المصري كله وقدموا بطولات لا حصر لها.

وتابع الدكتور شريف حازم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أن الفكرة جاءت بالتعاون مع تنسيقية شباب الاحزاب كنوع من التكريم للجيش الابيض،  وذلك تم اصدار عملة متداولة عليها شعار الجيش الابيض، وكان هناك فكرتان واحدة كانت اصدار عملة تذكارية من الذهب والفضة، ام عملة متداولة مثل الجنية والنصف جنيه، والتي تم تنفيذها لانها تدل على تكريم شعبي اكثر ويشعر بها كل الناس ويراها جميع الطبقات.

واوضح مستشار وزارة المالية، أنه تم اصدار قرار من مجلس رئاسة الوزراء ووزارة المالية للبدء في اصدار تلك العملة واعتمادها، وبالفعل تم عمل عدد من الاصدارات بكميات من مصلحة سك العملة، وتم اصدار 10 مليون قطعة من الجنيه، و5 مليون قطعة من فئة النصف جنيه، وستكون موجودة في الاسواق الايام القادمة.

واشار الي حرص وزارة المالية لتوثيق وتآريخ المناسبات الوطنية على العملات، وتم اصدار خلال الشهر الماضي عملة تذكارية بمناسبة كاس العالم لكرة اليد، وايضا تم اصدار عملة متداولة بمناسبة عيد الشرطة، وذكر ان العام الماضي تم اصدار 8 اصدارات مختلفة تتوافق مع مجموعة من المشروعات القومية ومنها العاصمة الادارية الجديدة.

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