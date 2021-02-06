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اقتصاد

لمتابعة سير العمل.. رئيس جهاز 6 أكتوبر يتفقد مشروعات الطرق والمرافق بالمدينة

السبت 06/فبراير/2021 - 02:31 م
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم

قام المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بجولة تفقدية بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، لمتابعة سير العمل وإزالة أي عقبات.


وتفقد المهندس شريف الشربينى، مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية ومشروعات المرافق بالمدينة، حيث شملت الجولة متابعة الموقف التنفيذي لمشروع مآخذ المياه العكرة بالعياط، ومحطة محولات كهرباء  بالعياط، والطريق الدائرى الأوسطى، وطريق الواحات.


وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه جارٍ تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية  لمآخذ المياه العكرة والرافع الأوسط بالمرحلة الثانية لمحطة المياه بطاقة 400 ألف م3 /يوم، بجانب تركيب محابس الخط الناقل الثالث بمدينة ٦ أكتوبر بنسبة إنجاز بلغت نحو  80%، مشيرًا إلى أنه تم البدء في أعمال تركيب الطلمبات والمحركات، والانتهاء من تركيب خطوط السحب، وجارٍ تركيب الطلمبات ويليها خطوط الطرد، بجانب الانتهاء من أعمال المطرقة وجار التنسيق لاتمام الربط على الخط القائم.


وشدد المهندس شريف الشربيني على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والمواعيد المقررة، لإنهاء الأعمال، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.

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