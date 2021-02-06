مطالبا بعقد جلسات حوار مجتمعى حولها.. برلماني: الزيادة السكانية تلتهم الناتج القومى

قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، عن الزيادة السكانية من الملفات والقضايا التي تستوجب الوقوف أمامها كثيرا، وذلك لما تمثله من خطورة على المجتمع وعلى الفرد في نفس الوقت، حيث تنعكس نتائجها على نصيب الفرد من الناتج القومى، وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا الصدد إلا أن النتائج على الأرض مازالت غير مرضية.





وطالب عضو مجلس النواب، عقد جلسات حوار مجتمعى، بحضور كافة الأطراف المعنية بالأمر، والاستماع لوجهات النظر المختلفة والأفكار والمقترحات بشأن حل الأزمة، على أن يكون هناك ممثلين من مختلف الفئات والشرائح المجتمعية، وزارات التضامن، الشباب، التربية والتعليم، والتعليم العالى، الأوقاف، وأساتذة جامعات، للوقوف على كافة التفاصيل بشأن حل هذه الأزمة.



